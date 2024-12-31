Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Dr. Nesibe Betül Özkars ve Eğitimci -Yazar Beytullah Mısır konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

02:00 Allah'a Dair Sorular, Çocuklar ve Gençler Ne Soruyor?

10:30 Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevap Vermeliyiz?

13:20 Ahiret Dediğimiz Yer Mutlak Adaletin Tecelli Edeceği Yer

17:30 İslam'ın İnşa Ettiği Karakter, İradeyi Kuvvetlendirmek Üzerinedir

19:45 Gençlerin İnanç Dünyasında Sorular ve Cevaplar

23:30 Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevp Vermeliyiz?