Vakti Geldi
Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevap Vermeliyiz? | Vakti Geldi
İslam'ın İnşa Ettiği Karakter, İradeyi Kuvvetlendirmek Üzerinedir
Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Dr. Nesibe Betül Özkars ve Eğitimci -Yazar Beytullah Mısır konuk oldu.
00:00 Vakti Geldi
02:00 Allah'a Dair Sorular, Çocuklar ve Gençler Ne Soruyor?
10:30 Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevap Vermeliyiz?
13:20 Ahiret Dediğimiz Yer Mutlak Adaletin Tecelli Edeceği Yer
17:30 İslam'ın İnşa Ettiği Karakter, İradeyi Kuvvetlendirmek Üzerinedir
19:45 Gençlerin İnanç Dünyasında Sorular ve Cevaplar
23:30 Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevp Vermeliyiz?