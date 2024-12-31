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Vakti Geldi

Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevap Vermeliyiz? | Vakti Geldi

İslam'ın İnşa Ettiği Karakter, İradeyi Kuvvetlendirmek Üzerinedir

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Dr. Nesibe Betül Özkars ve Eğitimci -Yazar Beytullah Mısır konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi
02:00 Allah'a Dair Sorular, Çocuklar ve Gençler Ne Soruyor?
10:30 Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevap Vermeliyiz?
13:20 Ahiret Dediğimiz Yer Mutlak Adaletin Tecelli Edeceği Yer
17:30 İslam'ın İnşa Ettiği Karakter, İradeyi Kuvvetlendirmek Üzerinedir
19:45 Gençlerin İnanç Dünyasında Sorular ve Cevaplar
23:30 Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevp Vermeliyiz?

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Vakti Geldi

Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevap Vermeliyiz? | Vakti Geldi
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