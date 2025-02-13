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Vakti Geldi

Çocuklara ve Gençlere Namaz Alışkanlığı Kazandırmak | Pergelin Ayağı

Namaz Kılmakta Güçlük Çeken Gençlere Nasıl Yaklaşmalıyız?

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Eğitimci Mücahit Kıbrıs ve Klinik Psikolog Recep Erdil konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi
02:00 Çocuklara ve Gençlere Namaz Alışkanlığı Kazandırmak
03:00 Namaz Kılmakta Güçlük Çeken Gençlere Nasıl Yaklaşmalıyız?
04:45 "Her Çocuk, Anne ve Babasının Aynasıdır"
06:20 Aile ve Eğitimci Tutumları Namaz Alışkanlığını Nasıl Etkiler?
15:00 Gençlere, Namaz Kılmayı Kolaylaştırıcı Yöntemler Nasıl Sunulabilir?
19:30 Ergenlik Döneminde, İbadetlerdeki Aksamaların Sebebi Nedir?
28:00 Gençlere Namaz Bilinci Nasıl Kazandırılır?
34:00 Gençlere Namaz Bilinci Kazandırmak İçin Ne Yapılmalı?
37:00 Namaz Kılmaya Teşvikte Çevrenin Rolü Nedir?
39:00 Gençlerin Beş Vakit Namaz Kılma Durumlarını Etkileyen Faktörler Neler?
43:00 Namazın Amacı Gençlere Nasıl Anlatılmalı?

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