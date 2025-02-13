Çocuklara ve Gençlere Namaz Alışkanlığı Kazandırmak | Pergelin Ayağı

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Eğitimci Mücahit Kıbrıs ve Klinik Psikolog Recep Erdil konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

02:00 Çocuklara ve Gençlere Namaz Alışkanlığı Kazandırmak

03:00 Namaz Kılmakta Güçlük Çeken Gençlere Nasıl Yaklaşmalıyız?

04:45 "Her Çocuk, Anne ve Babasının Aynasıdır"

06:20 Aile ve Eğitimci Tutumları Namaz Alışkanlığını Nasıl Etkiler?

15:00 Gençlere, Namaz Kılmayı Kolaylaştırıcı Yöntemler Nasıl Sunulabilir?

19:30 Ergenlik Döneminde, İbadetlerdeki Aksamaların Sebebi Nedir?

28:00 Gençlere Namaz Bilinci Nasıl Kazandırılır?

34:00 Gençlere Namaz Bilinci Kazandırmak İçin Ne Yapılmalı?

37:00 Namaz Kılmaya Teşvikte Çevrenin Rolü Nedir?

39:00 Gençlerin Beş Vakit Namaz Kılma Durumlarını Etkileyen Faktörler Neler?

43:00 Namazın Amacı Gençlere Nasıl Anlatılmalı?