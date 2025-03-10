Vakti Geldi
Hikayeler ve Masalların Din Eğitimindeki Rolü | Vakti Geldi
Çocuk kitapları seçerken hangi kriterlere dikkat edilmeli?
Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının yeni bölümüne Eğitimci-Yazar Dursun Ali Emecen ve Eğitimci-Yazar Safa Yılmaz konuk oldu.
00:00 Vakti Geldi
02:00 Hikayeler ve Masaların Din Eğitimindeki Rolü
03:00 Hikaye ve Masalların Eğitimdeki Yeri Nedir?
09:30 Din Eğitiminde Hikaye ve Masallardan Nasıl İstifade Edebiliriz?
19:00 Ebeveynler, Çocuk Kitabı Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
28:00 Dini Kitapları İncelerken Nelere Dikkat Edilmeli?
32:00 Drama Teknikleri Din Eğitiminde Nasıl Kullanılabilir?
43:00 Ebeveynler, Çocuk Kitabı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?