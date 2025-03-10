Hikayeler ve Masalların Din Eğitimindeki Rolü | Vakti Geldi

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının yeni bölümüne Eğitimci-Yazar Dursun Ali Emecen ve Eğitimci-Yazar Safa Yılmaz konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

02:00 Hikayeler ve Masaların Din Eğitimindeki Rolü

03:00 Hikaye ve Masalların Eğitimdeki Yeri Nedir?

09:30 Din Eğitiminde Hikaye ve Masallardan Nasıl İstifade Edebiliriz?

19:00 Ebeveynler, Çocuk Kitabı Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

28:00 Dini Kitapları İncelerken Nelere Dikkat Edilmeli?

32:00 Drama Teknikleri Din Eğitiminde Nasıl Kullanılabilir?

43:00 Ebeveynler, Çocuk Kitabı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?