VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN

Vakti Geldi

Hikayeler ve Masalların Din Eğitimindeki Rolü | Vakti Geldi

Çocuk kitapları seçerken hangi kriterlere dikkat edilmeli?

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının yeni bölümüne Eğitimci-Yazar Dursun Ali Emecen ve Eğitimci-Yazar Safa Yılmaz konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi
02:00 Hikayeler ve Masaların Din Eğitimindeki Rolü
03:00 Hikaye ve Masalların Eğitimdeki Yeri Nedir?
09:30 Din Eğitiminde Hikaye ve Masallardan Nasıl İstifade Edebiliriz?
19:00 Ebeveynler, Çocuk Kitabı Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
28:00 Dini Kitapları İncelerken Nelere Dikkat Edilmeli?
32:00 Drama Teknikleri Din Eğitiminde Nasıl Kullanılabilir?
43:00 Ebeveynler, Çocuk Kitabı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Daha Fazla Göster

Vakti Geldi

Hikayeler ve Masalların Din Eğitimindeki Rolü | Vakti Geldi
Mahremiyet Bilincini Çocuklarımıza Nasıl Kazandırabiliriz? | Vakti Geldi
Çocukların Duygu Dünyasında Ramazanın Yeri | Vakti Geldi
Çocuklara Kur'an Sevgisi Nasıl Kazandırılır? | Vakti Geldi
Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin Dil ve Zihinsel Gelişim Neden Önemli? | Vakti Geldi
Çocuklara ve Gençlere Namaz Alışkanlığı Kazandırmak | Pergelin Ayağı
Çocuklara Namaz Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır? | Vakti Geldi
Hz. Yusuf Kıssası Üzerinden Çocuklara Hangi Mesajlar Verilebilir? | Vakti Geldi
Peygamber Ahlaklı Nesiller Yetiştirmek | Vakti Geldi
Çocuklara Küçük Yaşlarda Peygamber Sevgisi Kazandırmanın Önemi | Vakti Geldi
Çocukların ve Gençlerin İnanç Sorularına Nasıl Cevap Vermeliyiz? | Vakti Geldi
Gençlerin inanç soruları ve yanıt arayışları | Vakti Geldi
Gençlerin İnanç Problemleri ve Çözüm Yolları | Vakti Geldi
Doğa Yoksunluğu Sendromu Nedir? | Vakti Geldi
Soyut Dini Kavramlar Çocuklara Ne Zaman ve Nasıl Anlatılmalı? | Vakti Geldi
Çocukluk döneminde Allah inancı eğitimi - Vakti Geldi
Çocuğun din eğitimi ne zaman başlamalı? - Vakti Geldi
Sevdirerek Din Eğitimi ve Öğretimi | Vakti Geldi

Diğer Programlar

TÜMÜ
-->

38. Bölüm

-->

45. Bölüm

-->

30. Bölüm

-->

40. Bölüm

CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı