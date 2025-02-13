Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin Dil ve Zihinsel Gelişim Neden Önemli? | Vakti Geldi

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Hafız - Eğitimci Yusuf Samet Bilgil ve Hilal Türkyılmaz Erdoğan konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

03:00 Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin En Uygun Yaş Kaçtır?

04:30 Bed-i Besmele Nedir ve Hangi Yaşta Yapılır?

06:20 Bed-i Besmele Uygulamasının Önemi Nedir?

08:30 Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin Dilsel Gelişimin Önemi

10:15 Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin Dil ve Zihinsel Gelişim Neden Önemli?

14:20 Kur'an-ı Kerim Eğitimine Hangi Yaşta Başlanmalı?

25:00 Kur'an-ı Kerim, Çocuklara Nasıl Öğretilmeli?

31:00 Kur'an-ı Kerim'i Öğrenme Sürecinde Çocuklara Psikolojik Destek Nasıl Sağlanmalı?

38:00 Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Hangi Yöntemler Kullanılabilir?