Vakti Geldi
Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin Dil ve Zihinsel Gelişim Neden Önemli? | Vakti Geldi
Bed-i Besmele Nedir ve Hangi Yaşta Yapılır?
Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Hafız - Eğitimci Yusuf Samet Bilgil ve Hilal Türkyılmaz Erdoğan konuk oldu.
00:00 Vakti Geldi
03:00 Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin En Uygun Yaş Kaçtır?
04:30 Bed-i Besmele Nedir ve Hangi Yaşta Yapılır?
06:20 Bed-i Besmele Uygulamasının Önemi Nedir?
08:30 Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin Dilsel Gelişimin Önemi
10:15 Kur'an-ı Kerim Eğitimi İçin Dil ve Zihinsel Gelişim Neden Önemli?
14:20 Kur'an-ı Kerim Eğitimine Hangi Yaşta Başlanmalı?
25:00 Kur'an-ı Kerim, Çocuklara Nasıl Öğretilmeli?
31:00 Kur'an-ı Kerim'i Öğrenme Sürecinde Çocuklara Psikolojik Destek Nasıl Sağlanmalı?
38:00 Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Hangi Yöntemler Kullanılabilir?