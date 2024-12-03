Soyut Dini Kavramlar Çocuklara Ne Zaman ve Nasıl Anlatılmalı? | Vakti Geldi

Çocuğun Soru Sormasını Beklemek mi, Yoksa Anlatmaya Başlamak mı Doğru?

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının dördüncü bölümüne Uzm. Psk. Esra Oras ve Doç. Dr. Ayhan Öz konuk oldu

00:00 Vakti Geldi

05:15 Çocuklara Soyut Dini Kavramları Anlatmanın Yolları

09:15 Cenneti, Çocuklara Nasıl Anlatmalıyız?

11:00 Öz: Bir Şeyin Sonucuna Odaklanmak, Süreci Kaybetmek Anlamına Gelir

12:45 Soyut Dini Kavramlar Çocuklara Ne Zaman ve Nasıl Anlatılmalı?

15:00 Çocuklarda Cennet ve Cehennem Tasavvuru

21:00 Çocukların Dini Sorularına Nasıl Yaklaşmalıyız?

24:30 Çocukların Dinle İlgili Soruları, Sorgulama mı Yoksa Merak mı?

27:00 Çocukların Dini Sorularına Nasıl Yaklaşmalıyız?

31:00 Ebeveyn ve Eğitimcilerin Sorular Karşınındaki Tutumu

33:00 Çocuğun Soru Sormasını Beklemek mi, Yoksa Anlatmaya Başlamak mı Doğru?

36:00 Çocukların Sorduğu "Allah Nerede" Sorusuna Nasıl Cevap Vermeliyiz?

40:15: Allah İle İlgili Kavramları Çocuklara Nasıl Açıklamalıyız?

43:00 Çocukların Sorduğu "Allah Neye Benzer" Sorusuna Nasıl Cevap Vermeliyiz?