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Soyut Dini Kavramlar Çocuklara Ne Zaman ve Nasıl Anlatılmalı? | Vakti Geldi 03 Aralık 2024 4. Bölüm
Çocukluk döneminde Allah inancı eğitimi - Vakti Geldi 25 Kasım 2024 3. Bölüm
Çocuğun din eğitimi ne zaman başlamalı? - Vakti Geldi 18 Kasım 2024 2. Bölüm
Sevdirerek Din Eğitimi ve Öğretimi | Vakti Geldi 03 Aralık 2024 1. Bölüm

Soyut Dini Kavramlar Çocuklara Ne Zaman ve Nasıl Anlatılmalı? | Vakti Geldi

Çocuğun Soru Sormasını Beklemek mi, Yoksa Anlatmaya Başlamak mı Doğru?

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının dördüncü bölümüne Uzm. Psk. Esra Oras ve Doç. Dr. Ayhan Öz konuk oldu

00:00 Vakti Geldi
05:15 Çocuklara Soyut Dini Kavramları Anlatmanın Yolları
09:15 Cenneti, Çocuklara Nasıl Anlatmalıyız?
11:00 Öz: Bir Şeyin Sonucuna Odaklanmak, Süreci Kaybetmek Anlamına Gelir
12:45 Soyut Dini Kavramlar Çocuklara Ne Zaman ve Nasıl Anlatılmalı?
15:00 Çocuklarda Cennet ve Cehennem Tasavvuru
21:00 Çocukların Dini Sorularına Nasıl Yaklaşmalıyız?
24:30 Çocukların Dinle İlgili Soruları, Sorgulama mı Yoksa Merak mı?
27:00 Çocukların Dini Sorularına Nasıl Yaklaşmalıyız?
31:00 Ebeveyn ve Eğitimcilerin Sorular Karşınındaki Tutumu
33:00 Çocuğun Soru Sormasını Beklemek mi, Yoksa Anlatmaya Başlamak mı Doğru?
36:00 Çocukların Sorduğu "Allah Nerede" Sorusuna Nasıl Cevap Vermeliyiz?
40:15: Allah İle İlgili Kavramları Çocuklara Nasıl Açıklamalıyız?
43:00 Çocukların Sorduğu "Allah Neye Benzer" Sorusuna Nasıl Cevap Vermeliyiz?

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