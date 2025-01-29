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Vakti Geldi

Hz. Yusuf Kıssası Üzerinden Çocuklara Hangi Mesajlar Verilebilir? | Vakti Geldi

Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Kln. Psk. Mehmet Teber ve Eğitimci Hasibe Özuygur konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi
04:00 Kardeş Sevgisi, Hz. Yusuf Kıssası Üzerinden Anlatılabilir mi?
07:30 Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?
09:30 Farklı Yaş Gruplarına Hitap Ederken Kıssaların Seçimi Nasıl Yapılıyor?
13:15 Peygamber Kıssalarıyla Çocukların ve Gençlerin Duygu Dünyasına Dokunmak
14:00 Peygamber Kıssaları, Çocuklara Pozitif Mesajlarla Nasıl Aktarılmalıdır?
23:00 Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?
26:15 Farklı Yaş Gruplarına Hitap Ederken Kıssaların Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?
29:30 Peygamber Kıssalarıyla Çocukların ve Gençlerin Duygu Dünyasına Dokunmak
33:00 Ahlaki Değerleri Kıssalarla Somutlaştırmak
35:30 Hz. Yusuf Kıssası Üzerinden Çocuklara Hangi Mesajlar Verilebilir?
41:00 Peygamber Kıssaları, Çocuklara ve Gençlere Pozitif Mesajlarla Nasıl Aktarılıyor?
43:30 Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?
46:15 Hz. İbrahim'in Ateşe Atılma Kıssası Çocuklara Uygun Şekilde Nasıl Anlatılabilir?

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