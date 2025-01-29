Hz. Yusuf Kıssası Üzerinden Çocuklara Hangi Mesajlar Verilebilir? | Vakti Geldi

Merve Gül Cemal'in sunduğu Vakti Geldi programının bu bölümüne Kln. Psk. Mehmet Teber ve Eğitimci Hasibe Özuygur konuk oldu.

00:00 Vakti Geldi

04:00 Kardeş Sevgisi, Hz. Yusuf Kıssası Üzerinden Anlatılabilir mi?

07:30 Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?

09:30 Farklı Yaş Gruplarına Hitap Ederken Kıssaların Seçimi Nasıl Yapılıyor?

13:15 Peygamber Kıssalarıyla Çocukların ve Gençlerin Duygu Dünyasına Dokunmak

14:00 Peygamber Kıssaları, Çocuklara Pozitif Mesajlarla Nasıl Aktarılmalıdır?

23:00 Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?

26:15 Farklı Yaş Gruplarına Hitap Ederken Kıssaların Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

29:30 Peygamber Kıssalarıyla Çocukların ve Gençlerin Duygu Dünyasına Dokunmak

33:00 Ahlaki Değerleri Kıssalarla Somutlaştırmak

35:30 Hz. Yusuf Kıssası Üzerinden Çocuklara Hangi Mesajlar Verilebilir?

41:00 Peygamber Kıssaları, Çocuklara ve Gençlere Pozitif Mesajlarla Nasıl Aktarılıyor?

43:30 Çocukların Yaşına Uygun Peygamber Kıssaları Nasıl Anlatılır?

46:15 Hz. İbrahim'in Ateşe Atılma Kıssası Çocuklara Uygun Şekilde Nasıl Anlatılabilir?