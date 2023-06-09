VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Anlam ve Varlık İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Bilmek ve Anlamak Arasındaki İlişki I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Anlama, Akletme, İnanma I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
İnanmak ve Anlamak Arasında I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Ramazan, Kültür, Muhasebe I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Oruç Vesilesi ile Edindiğimiz Ayrıcalıklar I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Niyet ve İrade Arasında Oruç I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Kültürün Güncellemesinde Ontolojinin Önemi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Ahlak bireysel midir? I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Deprem bize ne öğretti? I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Allah Gönlü Mahzun Olanlarla Beraberdir I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Kültürün Yeniden İnşası I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Kültürün Güncellenmesi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Ontolojik Bağlamda "Güncelleme" I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Seyr-i Süluk Yolculuğunun Modelleri I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Ontolojik Bağlamda Seyr-i Sulük I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Ontoloji ve Medeniyet İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Ontolojik Değişimlerin Kişilik Üzerinde Etkisi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Türk Kültüründe Devlet ve İnsan İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Türk Milli Kültüründe Eksen I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Türk Düşünce Geleneği I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06
Eski Türklerde Göçebe Kültürü I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 03:06

Anlam ve Varlık İlişkisi I Cümle Kapısı

İnsan ne zaman anlamla buluşur?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

02:00 Anlam ve Varlık İlişkisi

14:00 İnsan Ne Zaman Anlamla Buluşur?

18:00 Anlam ve Varlık Boyutuyla İnsan

19:00 İnsan Neden Anlam Arayışı İçindedir?

33:00 Anlam, Varlık ve İnsan

36:00 İnsan Nasıl Anlam Üretir?

46:00 Varlık Ne Zaman Anlam KAzanır?

1:02:00 İnsanın Anlam Arayışında Sembollerin Rolü

1:04:00 Toplum - Anlam İlişkisi

1:12:00 Kur'an'ın "Düşünen Toplum" Tabirini Nasıl Analamalıyız?

1:25:00 Anlam İnsandan İnsana Değişir Mi?

1:29:00 Anlam İnsandan İnsana Farklılık Gösterir Mi?

1:33:00 İnsan Nasıl Anlamla Buluşur?

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