Anlam ve Varlık İlişkisi I Cümle Kapısı
İnsan ne zaman anlamla buluşur?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
02:00 Anlam ve Varlık İlişkisi
14:00 İnsan Ne Zaman Anlamla Buluşur?
18:00 Anlam ve Varlık Boyutuyla İnsan
19:00 İnsan Neden Anlam Arayışı İçindedir?
33:00 Anlam, Varlık ve İnsan
36:00 İnsan Nasıl Anlam Üretir?
46:00 Varlık Ne Zaman Anlam KAzanır?
1:02:00 İnsanın Anlam Arayışında Sembollerin Rolü
1:04:00 Toplum - Anlam İlişkisi
1:12:00 Kur'an'ın "Düşünen Toplum" Tabirini Nasıl Analamalıyız?
1:25:00 Anlam İnsandan İnsana Değişir Mi?
1:29:00 Anlam İnsandan İnsana Farklılık Gösterir Mi?
1:33:00 İnsan Nasıl Anlamla Buluşur?