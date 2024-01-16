Coğrafya, Kültür ve Siyaset İlişkileri | Cümle Kapısı
Kültürün yegane belirleyicisi coğrafya mıdır?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
04:30 Coğrafya kader midir?
07:30 Coğrafya, kültür ve siyaset ilişkileri
13:30 Coğrafya ve siyasetin kültür ve insan tipine etkisi
23:30 Kültürün yegane belirleyicisi coğrafya mıdır?
47:00 Tosun Ağa / Acem Peşrev
01:11:00 Coğrafya ve siyasetin kültür ve insan tipine etkisi