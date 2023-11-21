VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Niyet ve Eylem İlişkisi | Cümle Kapısı 21 Kasım 2023 43. Bölüm
Taklit ve Anlama İlişkisi | Cümle Kapısı 14 Kasım 2023 42. Bölüm
İnsanın İlah Tasavvurunda İhlasın Yeri I Cümle Kapısı 07 Kasım 2023 41. Bölüm
Türk Kültürünün Ontolojik Yapısı I Cümle Kapısı 01 Kasım 2023 40. Bölüm
Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri I Cümle Kapısı 19 Ekim 2023 39. Bölüm
Türk Kültüründe Şehir ve Mimari | Cümle Kapısı 10 Ekim 2023 38. Bölüm
Türk kültüründe önemli kavramlar I Cümle Kapısı 03 Temmuz 2023 36. Bölüm
Anlamanın Öznelliği ve Yorumlar | Cümle Kapısı 27 Haziran 2023 35. Bölüm
Anlama ve Yorum | Cümle Kapısı 23 Haziran 2023 34. Bölüm
Anlama ve Kültür İlişkileri | Cümle Kapısı 16 Haziran 2023 33. Bölüm
Anlam ve Varlık İlişkisi I Cümle Kapısı 13 Haziran 2023 32. Bölüm
Bilmek ve Anlamak Arasındaki İlişki I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 31. Bölüm
Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 30. Bölüm
Anlama, Akletme, İnanma I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 29. Bölüm
İnanmak ve Anlamak Arasında I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 28. Bölüm
İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 27. Bölüm
Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 26. Bölüm
Ramazan, Kültür, Muhasebe I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 25. Bölüm
Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 24. Bölüm
Oruç Vesilesi ile Edindiğimiz Ayrıcalıklar I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 23. Bölüm
Niyet ve İrade Arasında Oruç I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 22. Bölüm
Kültürün Güncellemesinde Ontolojinin Önemi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 21. Bölüm
Ahlak bireysel midir? I Cümle Kapısı 04 Eylül 2023 20. Bölüm
Deprem bize ne öğretti? I Cümle Kapısı 04 Eylül 2023 19. Bölüm
Allah Gönlü Mahzun Olanlarla Beraberdir I Cümle Kapısı 04 Eylül 2023 18. Bölüm
Kültürün Yeniden İnşası I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 17. Bölüm
Kültürün Güncellenmesi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 16. Bölüm
Ontolojik Bağlamda "Güncelleme" I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 15. Bölüm
Seyr-i Süluk Yolculuğunun Modelleri I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 14. Bölüm
Ontolojik Bağlamda Seyr-i Sulük I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 13. Bölüm
Ontoloji ve Medeniyet İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 12. Bölüm
Ontolojik Değişimlerin Kişilik Üzerinde Etkisi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 11. Bölüm
Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 10. Bölüm
Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 9. Bölüm
Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 8. Bölüm
Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 7. Bölüm
Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 6. Bölüm
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 5. Bölüm
Türk Kültüründe Devlet ve İnsan İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 4. Bölüm
Türk Milli Kültüründe Eksen I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 3. Bölüm
Türk Düşünce Geleneği I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 2. Bölüm
Eski Türklerde Göçebe Kültürü I Cümle Kapısı 09 Temmuz 2023 1. Bölüm

Niyet ve Eylem İlişkisi | Cümle Kapısı

Bu bölümde Yazar Dr. Sait Başer ve Yazar İsa Kocakaplan'ın katkılarıyla niyet ve eylem ilişkisi konuşuldu.

Cümle Kapısı'nın 43. bölümünde, niyet, irade, bilinç ve istikrar konusu konuşuldu. Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Niyet, irade, bilinç ve istikrar

09:00 Niyetin oluşması için gerekli koşullar nedir?

15:14 Niyet ve eylem ilişkisi

41:00 Bilinç, davranışlarımıza nasıl bir anlam yükler?

52:06 Eylemlerimizde niyetin sürekliliği nasıl sağlanır?

57:00 Modern insana niyetleri unutturuluyor mu?

01:22:00 Niyet ve eylem ilişkisi

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