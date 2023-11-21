Niyet ve Eylem İlişkisi | Cümle Kapısı

Bu bölümde Yazar Dr. Sait Başer ve Yazar İsa Kocakaplan'ın katkılarıyla niyet ve eylem ilişkisi konuşuldu.

Cümle Kapısı'nın 43. bölümünde, niyet, irade, bilinç ve istikrar konusu konuşuldu. Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Niyet, irade, bilinç ve istikrar

09:00 Niyetin oluşması için gerekli koşullar nedir?

15:14 Niyet ve eylem ilişkisi

41:00 Bilinç, davranışlarımıza nasıl bir anlam yükler?

52:06 Eylemlerimizde niyetin sürekliliği nasıl sağlanır?

57:00 Modern insana niyetleri unutturuluyor mu?

01:22:00 Niyet ve eylem ilişkisi