Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri I Cümle Kapısı

Cümle Kapısı'nda bu hafta Türk şehri ve kültürü üzerine konuşuldu.

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar Dr. İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı 39. bölümüyle sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

16:25 Ortak Dil, Millet Olmanın Sırrını İçinde Taşıyan Bir Tercihtir

18:35 Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri

21:25 Türk Lehçeleri Tek Bir Lehçede Birleşmeli Mi?

22:05 İstanbul Türkçesi Neden Yazı Dili Olarak Kabul Edildi?

23:15 Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri

25:10 Dilin Değişmesi Toplumu Nasıl Etkiliyor?

28:40 Türk Şiirinin En Güzel Örnekleri İstanbul'da Yer Alır

30:40 Türk Şiirinde İstanbul

37:45 Yahya Kemal'in Gözünden İstanbul

39:20 Musiki Terennümü

45:55 Beste ve Rumeli Hisarı

51:50 Tarihi Eserler Yapana Değil Millete Ait Eserlerdir

52:55 Şehir, Bir Bakıma Nesnel Tarihtir

54:55 Türk Şehri ve Kültürü

1:05:45 Medeniyetimizin Büyük Bir Kısmını Musiki ve Mimari Oluşturur

1:09:45 Yahya Kemal'in Gözüyle Türk Kültürü ve İstanbul

1:16:50 Yahya Kemal'in Millet ve Türk Tasavvurunu Nasıl Anlamak Gerekir?