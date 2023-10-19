Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri I Cümle Kapısı
Cümle Kapısı'nda bu hafta Türk şehri ve kültürü üzerine konuşuldu.
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar Dr. İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı 39. bölümüyle sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
16:25 Ortak Dil, Millet Olmanın Sırrını İçinde Taşıyan Bir Tercihtir
18:35 Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri
21:25 Türk Lehçeleri Tek Bir Lehçede Birleşmeli Mi?
22:05 İstanbul Türkçesi Neden Yazı Dili Olarak Kabul Edildi?
23:15 Türk Lehçeleri ve Yaşayan Örnekleri
25:10 Dilin Değişmesi Toplumu Nasıl Etkiliyor?
28:40 Türk Şiirinin En Güzel Örnekleri İstanbul'da Yer Alır
30:40 Türk Şiirinde İstanbul
37:45 Yahya Kemal'in Gözünden İstanbul
39:20 Musiki Terennümü
45:55 Beste ve Rumeli Hisarı
51:50 Tarihi Eserler Yapana Değil Millete Ait Eserlerdir
52:55 Şehir, Bir Bakıma Nesnel Tarihtir
54:55 Türk Şehri ve Kültürü
1:05:45 Medeniyetimizin Büyük Bir Kısmını Musiki ve Mimari Oluşturur
1:09:45 Yahya Kemal'in Gözüyle Türk Kültürü ve İstanbul
1:16:50 Yahya Kemal'in Millet ve Türk Tasavvurunu Nasıl Anlamak Gerekir?