Türk Kültüründe İç Bütünlük | Cümle Kapısı
Bu bölümde Dr. Sait Başer ve Yazar İsa Kocakaplan ile Türk kültüründe iç bütünlüğün önemi konuşuldu.
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
07:18 Türküler bize ne söyler?
11:42 Gençlerimizin rüyası ne?
17:26 Ne istediğimizi biliyor muyuz?
46:38 Türk müziği unutulma tehlikesiyle karşı karşıya mı?
50:42 Evrensellik neye hizmet eder?
01:04:46 Milli bilinç nasıl kazandırılır?