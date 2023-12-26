Türk Şiirinin Kaynakları I Cümle Kapısı

Anlamanın tazelenmesi ne anlama geliyor?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

00:53 "Çepçevre Bahar İçinde Bir Yer Yer Gördük"

06:15 Türk Şiirinin Kaynakları

23:12 Şi'r-i Kadîm ve Yahya Kemal Örneği

32:10 Şi'r-i Kadîm Nedir?

39:00 Türk Şiir Geleneğinin Düşünsel Arka Planı

46:56 "Vur Pençe-i Âlî'deki Şemşîr Aşkına"

51:28 Yahya Kemal'in Kaleminden Şi'r-i Kadîm Örnekleri

58:02 Itrî "Neva Kâr"

1:02:08 Türklerin Adalet Fikrinin Yansıdığı Yerler

1:12:05 Anlamanın Tazelenmesi Ne Anlama Geliyor?

1:25:42 "Ömrün Su Biten Nesvesi Tâm Olsun Erenler"