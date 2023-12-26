Türk Şiirinin Kaynakları I Cümle Kapısı
Anlamanın tazelenmesi ne anlama geliyor?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
00:53 "Çepçevre Bahar İçinde Bir Yer Yer Gördük"
06:15 Türk Şiirinin Kaynakları
23:12 Şi'r-i Kadîm ve Yahya Kemal Örneği
32:10 Şi'r-i Kadîm Nedir?
39:00 Türk Şiir Geleneğinin Düşünsel Arka Planı
46:56 "Vur Pençe-i Âlî'deki Şemşîr Aşkına"
51:28 Yahya Kemal'in Kaleminden Şi'r-i Kadîm Örnekleri
58:02 Itrî "Neva Kâr"
1:02:08 Türklerin Adalet Fikrinin Yansıdığı Yerler
1:12:05 Anlamanın Tazelenmesi Ne Anlama Geliyor?
1:25:42 "Ömrün Su Biten Nesvesi Tâm Olsun Erenler"