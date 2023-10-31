Türk Kültürünün Ontolojik Yapısı I Cümle Kapısı

Ontoloji bilgisinin olmayışı hangi sorunlara sebep olabilir?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar Dr. İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı 40. bölümüyle sizlerle... Cümle Kapısı'na bu hafta yazar Macit Yasin konuk oldu.

00:00 Cümle Kapısı

04:00 Türk kültürünün ontolojik yapısı

24:00 Ontoloji dile nasıl yansır?

33:00 Ontoloji bilgisinin olmayışı hangi sorunlara sebep olabilir?

46:30 Üzümlü Zeybek / Mithat Arısoy

54:00 Türkçe sözcüklerinin ontolojik arka planı

01:20:00 Dil ve ontoloji ilişkisi

01:28:00 Avşar Zeybeği