Kendimize Gelmek Ne Demek?
Kendini bilmek ve kendine gelmek gibi önemli kavramların tanımlamalarının hayatımızdaki yerini sorgulayan Cümle Kapısı'nın yeni bölümü sizlerle.
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan, Yazar Hayri Ataş ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
00:41 "Yörük değirmenler gibi dönerler"
05:08 "Kendimize gelmek" ne demek?
17:33 Bize ait olmayan kavramlarla kendimizi anlayabilir miyiz?
25:11 "Kendimize gelmek, kendimizi bilmekle mümkün olabilir"
28:25 Doğu ve Batı toplumlarının insan tanımlaması
49:24 "Güzelliğin on par'etmez"
54:23 İslam düşüncesinde insan ve insanın ilah ile kurduğu ilişki
01:09:22 "Kendimize gelmek" ne demek?
01:11:30 İmam Maturidi'nin Türk toplumu için önemi