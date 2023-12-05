Toplumda Değerler Çatışması | Cümle Kapısı

Toplumlar, içinde farklı ahlaki değerlerin çatıştığı karmaşık yapılar barındırır...

Toplumlar, içinde farklı ahlaki değerlerin çatıştığı karmaşık yapılar barındırır. Değerler çatışması, toplumun içinde bulunduğu duruma göre farklı ahlaki perspektiflerin çatışmasını ifade eder. Toplumda var olan bu farklı ahlak anlayışları ve bunların tezahürleri, insan davranışlarını ve toplumsal ilişkileri etkiler. Cümle Kapısı'nın bu bölümünde "Toplumdaki Farklı Ahlak Anlayışları" konuşuldu. Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan, Yazar Hayri Ataş ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı 45. bölümüyle sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

06:00 Toplumda değerler çatışması

13:00 Toplumdaki farklı ahlak anlayışları ve tezahürleri

21:00 Farklı ahlak ontolojileri edebiyatımıza nasıl yansıdı?

33:00 Toplumsal kodlarımızın kavramlara yansıması

38:00 Menfaat üzerine kurulu bir sistem ahlaki olabilir mi?

47:00 "Hak şerleri hayreyler"

01:32:00 Nice bir uyursun uyanmaz mısın?