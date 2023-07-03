VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Türk kültüründe önemli kavramlar I Cümle Kapısı 03 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Anlamanın Öznelliği ve Yorumlar | Cümle Kapısı 27 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Anlama ve Yorum | Cümle Kapısı 23 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Anlama ve Kültür İlişkileri | Cümle Kapısı 16 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Anlam ve Varlık İlişkisi I Cümle Kapısı 13 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Bilmek ve Anlamak Arasındaki İlişki I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Anlama, Akletme, İnanma I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
İnanmak ve Anlamak Arasında I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Ramazan, Kültür, Muhasebe I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Oruç Vesilesi ile Edindiğimiz Ayrıcalıklar I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Niyet ve İrade Arasında Oruç I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Kültürün Güncellemesinde Ontolojinin Önemi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Ahlak bireysel midir? I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Deprem bize ne öğretti? I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Allah Gönlü Mahzun Olanlarla Beraberdir I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Kültürün Yeniden İnşası I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Kültürün Güncellenmesi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Ontolojik Bağlamda "Güncelleme" I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Seyr-i Süluk Yolculuğunun Modelleri I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Ontolojik Bağlamda Seyr-i Sulük I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Ontoloji ve Medeniyet İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Ontolojik Değişimlerin Kişilik Üzerinde Etkisi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Türk Kültüründe Devlet ve İnsan İlişkisi I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Türk Milli Kültüründe Eksen I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Türk Düşünce Geleneği I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Eski Türklerde Göçebe Kültürü I Cümle Kapısı 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Türk kültüründe önemli kavramlar I Cümle Kapısı

Kültürün muhasebesi nasıl yapılmalı?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı yayında...

00:00 Kırmızı Gülün Alı Var - Hicaz Rumeli Türküsü
02:10 Alişimin Kaşları Kare - Uşşak Rumeli Türküsü
07:10 Neden Cümle Kapısı?
12:56 Türk kültürünün kırılma noktaları
19:18 Yemen Türküsü
21:29 Türk kültür tarihinin hikayesi
38:30 Kültür üretkenliğini nasıl kaybeder?
44:47 Altın Hızma Mülayim
47:46 Bir Fırtına Tuttu Bizi - Selanik Türküsü
56:45 Kültürün muhasebesi nasıl yapılmalı?
01:21:06 Dil- Ontoloji ilişkisi
01:34:32 Estergon Kalesi Subaşı Durak

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