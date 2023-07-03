Türk kültüründe önemli kavramlar I Cümle Kapısı

Kültürün muhasebesi nasıl yapılmalı?

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı yayında...

00:00 Kırmızı Gülün Alı Var - Hicaz Rumeli Türküsü

02:10 Alişimin Kaşları Kare - Uşşak Rumeli Türküsü

07:10 Neden Cümle Kapısı?

12:56 Türk kültürünün kırılma noktaları

19:18 Yemen Türküsü

21:29 Türk kültür tarihinin hikayesi

38:30 Kültür üretkenliğini nasıl kaybeder?

44:47 Altın Hızma Mülayim

47:46 Bir Fırtına Tuttu Bizi - Selanik Türküsü

56:45 Kültürün muhasebesi nasıl yapılmalı?

01:21:06 Dil- Ontoloji ilişkisi

01:34:32 Estergon Kalesi Subaşı Durak