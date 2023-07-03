Türk kültüründe önemli kavramlar I Cümle Kapısı
Kültürün muhasebesi nasıl yapılmalı?
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı yayında...
00:00 Kırmızı Gülün Alı Var - Hicaz Rumeli Türküsü
02:10 Alişimin Kaşları Kare - Uşşak Rumeli Türküsü
07:10 Neden Cümle Kapısı?
12:56 Türk kültürünün kırılma noktaları
19:18 Yemen Türküsü
21:29 Türk kültür tarihinin hikayesi
38:30 Kültür üretkenliğini nasıl kaybeder?
44:47 Altın Hızma Mülayim
47:46 Bir Fırtına Tuttu Bizi - Selanik Türküsü
56:45 Kültürün muhasebesi nasıl yapılmalı?
01:21:06 Dil- Ontoloji ilişkisi
01:34:32 Estergon Kalesi Subaşı Durak