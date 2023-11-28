Düşünce Tarihimizde Yaşanan Bilinç Krizleri | Cümle Kapısı
Bu bölümde Dr. Sait Başer ve Yazar İsa Kocakaplan'ın katkılarıyla düşünce tarihimizde yaşanan bilinç krizleri konuşuldu.
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan'ın katkılarıyla Cümle Kapısı 45. bölümüyle sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
03:59 Düşünce tarihimizde yaşanan bilinç krizleri
14:40 Akıl ve ahlak ilişkisi
20:19 Düşünce tarihimizde yaşanan bilinç krizleri
44:26 "Gide Gide Bir Söğüde" dinletisi
01:06:21 İnsanın gelişimindeki engeller