Türk Kültüründe Şehir ve Mimari | Cümle Kapısı
Bu bölümde Dr. Sait Başer ve Dr. İsa Kocakaplan'ın katkılarıyla Türk kültüründen şehir ve mimari konuşuldu.
Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar Dr. İsa Kocakaplan ve Mithat Arısoy'un katkılarıyla Cümle Kapısı 38. bölümüyle sizlerle..
00:00 Cümle Kapısı
09:30 Şehirler türküleri nasıl etkiler?
19:00 Bir şehir hangi açılardan bilinmelidir?
52:00 Türk kültüründe şehir ve mimari
01:18:00 Şehirler, Türküler ve Kültür
01:32:00 Sarardım Ben Sarardım / Mithat Arısoy