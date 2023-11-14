Taklit ve Anlama İlişkisi | Cümle Kapısı

Bu bölümde Dr. Sait Başer ve Yazar İsa Kocakaplan'ın katkılarıyla Dede Korkut Hikayeleri konuşuldu.

Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer, Araştırmacı / Yazar İsa Kocakaplan'ın katkılarıyla Cümle Kapısı'nın 42. bölümünde, taklit ve anlama ilişkisi konuşuldu.

00:00 Cümle Kapısı

01:14 Dede Korkut Hikayeleri Tükler hakkında ne söyler?

20:00 Taklit, anlamak için bir imkan mı yoksa anlamanın önündeki bir engel mi?

30:45 Ontolojik bir alt yapı toplumun şekillenmesinde nasıl bir rol oynuyor?

46:25 Taklit ve anlama ilişkisi