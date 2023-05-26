Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri

Anlam nedir ve nasıl oluşur? Varlık anlamını nereden kazanır?

Anlam nedir ve nasıl oluşur? Varlık anlamını nereden kazanır? Anlamı diri tutan şey nedir? Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir? Varlığa anlam yüklemede toplumsal tecrübenin rolü nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 30. bölümü sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

03:30 Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri

08:00 Varlık ve anlam ilişkisi

10:30 "Anlam" nedir ve nasıl oluşur?

17:15 Varlık anlamını nereden kazanır?

28:00 Anlamı diri tutan şey nedir?

31:00 Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir?

36:30 İnanma ihtiyacı ve anlam krizleri

44:00 Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir?

50:30 Varlığa anlam yüklemede toplumsal tecrübenin rolü

01:20:00 İnanma ihtiyacı ve anlam krizleri