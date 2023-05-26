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Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri
Anlam nedir ve nasıl oluşur? Varlık anlamını nereden kazanır?
Anlam nedir ve nasıl oluşur? Varlık anlamını nereden kazanır? Anlamı diri tutan şey nedir? Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir? Varlığa anlam yüklemede toplumsal tecrübenin rolü nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 30. bölümü sizlerle...
00:00 Cümle Kapısı
03:30 Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri
08:00 Varlık ve anlam ilişkisi
10:30 "Anlam" nedir ve nasıl oluşur?
17:15 Varlık anlamını nereden kazanır?
28:00 Anlamı diri tutan şey nedir?
31:00 Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir?
36:30 İnanma ihtiyacı ve anlam krizleri
44:00 Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir?
50:30 Varlığa anlam yüklemede toplumsal tecrübenin rolü
01:20:00 İnanma ihtiyacı ve anlam krizleri