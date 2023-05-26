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Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri 26 Mayıs 2023 09:05
Anlama, akletme, inanma 26 Mayıs 2023 10:05
İnsan ve Toplum Ekseninde Güncellemeyi Anlamak 26 Mayıs 2023 10:05
25. Bölüm | Hayatı Bütün Olarak Bir İbadet Gibi Telakki Etmek 18 Mayıs 2023 03:05
24. Bölüm I Tevhid İlkesiyle Kainata Bakabilmek 18 Mayıs 2023 03:05
23. Bölüm I Oruç Vesilesi ile Edindiğimiz Ayrıcalıklar 18 Mayıs 2023 03:05
22. Bölüm | Niyet ve İrade Arasında Oruç 18 Mayıs 2023 03:05
20. Bölüm I Ahlak bireysel midir? 18 Mayıs 2023 10:05
19. Bölüm I Deprem bize ne öğretti? 18 Mayıs 2023 03:05
18. Bölüm | Allah Gönlü Mahzun Olanlarla Beraberdir 06 Mart 2023 05:03
17. Bölüm | Kültürün Yeniden İnşası 18 Mayıs 2023 03:05
16. Bölüm | Kültürün Güncellenmesi 18 Mayıs 2023 03:05
15. Bölüm | Ontolojik Bağlamda "Güncelleme" 18 Mayıs 2023 03:05
14. Bölüm | Seyr-i Süluk Yolculuğunun Modelleri 18 Mayıs 2023 03:05
13. Bölüm | Ontolojik Bağlamda Seyr-i Sulük 18 Mayıs 2023 03:05
12. Bölüm | Ontoloji ve Medeniyet İlişkisi 18 Mayıs 2023 03:05
11. Bölüm | Ontolojik Değişimlerin Kişilik Üzerinde Etkisi 18 Mayıs 2023 03:05
10. Bölüm | Medeniyetleri Ontolojileri Üzerinden Tanımlamak 18 Mayıs 2023 03:05
9. Bölüm | Ontolojik Açıdan Osmanlı Devleti 18 Mayıs 2023 03:05
8. Bölüm | Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e Osmanlı Devleti 18 Mayıs 2023 03:05
7. Bölüm | Türk Devlet Geleneğinde Bilgelik ve Gönül Kavramı 18 Mayıs 2023 03:05
6. Bölüm | Türk Siyasi Geleneği ve Töresinde Devlet 18 Mayıs 2023 03:05
5. Bölüm | Türk Düşünce Tarihinde Oryantalizm 18 Mayıs 2023 03:05
4. Bölüm | Türk Kültüründe Devlet ve İnsan İlişkisi 18 Mayıs 2023 03:05
3. Bölüm | Türk Milli Kültüründe Eksen 18 Mayıs 2023 03:05
Cümle Kapısı | Türk Düşünce Geleneği 18 Mayıs 2023 03:05
1. Bölüm | Eski Türklerde Göçebe Kültürü 18 Mayıs 2023 02:05

Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri

Anlam nedir ve nasıl oluşur? Varlık anlamını nereden kazanır?

Anlam nedir ve nasıl oluşur? Varlık anlamını nereden kazanır? Anlamı diri tutan şey nedir? Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir? Varlığa anlam yüklemede toplumsal tecrübenin rolü nedir? Doç. Dr. Can Ceylan'ın sunumu ve Akademisyen / Yazar Dr. Sait Başer'in katkılarıyla Cümle Kapısı 30. bölümü sizlerle...

00:00 Cümle Kapısı

03:30 Ontoloji, Epistemoloji ve Ahlak İlişkileri

08:00 Varlık ve anlam ilişkisi

10:30 "Anlam" nedir ve nasıl oluşur?

17:15 Varlık anlamını nereden kazanır?

28:00 Anlamı diri tutan şey nedir?

31:00 Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir?

36:30 İnanma ihtiyacı ve anlam krizleri

44:00 Anlama ve inanma arasındaki ilişki nedir?

50:30 Varlığa anlam yüklemede toplumsal tecrübenin rolü

01:20:00 İnanma ihtiyacı ve anlam krizleri

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