Ayet ve Hadislerde Zikretmenin Faziletleri | Hadis İklimi
Bu bölümde İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla ayet ve hadislerde zikretmenin faziletleri konuşuldu.
Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 80. bölümüyle sizlerle... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
Hadis İklimi programında bu hafta "Ayet ve Hadislerde Zikretmenin Faziletleri" konuşuldu.
00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde Zikir
03:30 En büyük ibadetlerden biri: Allah'ı Zikretmek
05:15 Ayet ve hadislerde zikretmenin faziletleri
08:15 Zikir türleri arasında fazilet farkı var mıdır?
12:10 Allah'ın varlığını ve birliğini kalbinde hissetmek: Zikir
18:30 Hadis-i Şeriflerde Zikretmenin Faziletleri
32:00 Hadis-i Şeriflerde "Zikir"
37:00 Hz. Peygamberimiz'in zikir hususunda verdiği tavsiyeler
45:00 Kulun gafletten ve nisyandan kurtuluşu: Zikir