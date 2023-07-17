Hadislerde "Yöneticilere İtaat" | Hadis İklimi
Hz. Peygamberimiz yöneticilere karşı nasıl davranmamızı tavsiye etti?
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde "Yöneticilere İtaat"
04:30 İslam'da Ülü'l - Emr neyi ifade ediyor?
06:55 Ülü'l Emr: İslam'da üst yöneticiler ve toplumsal otorite sahibi kimseler
08:26 Yöneticilere itaatin şartları ne?
18:00 Devlet başkanına ve yöneticiye itaatsizlik
21:15 Hz. Peygamberimiz yöneticilere karşı nasıl davranmamızı tavsiye etti?
27:00 Devlet başkanına ve yöneticiye itaat
41:00 Hadis-i Şeriflerde "Yöneticilere İtaat"