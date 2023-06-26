Hadis-i Şeriflerde "Kurban" | Hadis İklimi

Kurban keserken dikkat edilecek hususlar neler?

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

02:30 Hadis-i Şeriflerde "Kurban"

06:00 Kur'an-ı Kerim'de kurban ibadeti

09:00 Kurban ve sünnet açısından kurban ibadeti

12:30 Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

18:00 Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

21:00 Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

24:30 Kurban bayramında kimler kurban kesmeli?

27:30 Kurban keserken dikkat edilecek hususlar neler?

32:00 Kur'an ve sünnet açısından kurban ibadeti

36:00 Kurban ibadetinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?