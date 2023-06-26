Hadis-i Şeriflerde "Kurban" | Hadis İklimi
Kurban keserken dikkat edilecek hususlar neler?
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
02:30 Hadis-i Şeriflerde "Kurban"
06:00 Kur'an-ı Kerim'de kurban ibadeti
09:00 Kurban ve sünnet açısından kurban ibadeti
12:30 Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?
18:00 Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
21:00 Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
24:30 Kurban bayramında kimler kurban kesmeli?
27:30 Kurban keserken dikkat edilecek hususlar neler?
32:00 Kur'an ve sünnet açısından kurban ibadeti
36:00 Kurban ibadetinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?