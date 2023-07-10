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Hadis-i Şeriflerde Kabir Ziyareti 10 Temmuz 2023 | 67. Bölüm
Cennette müminlere hazırlanan nimetler I Hadis İklimi 03 Temmuz 2023 | 66. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Kurban" | Hadis İklimi 26 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Hac İbadetinin Farzları ve Şartları Nelerdir? I Hadis İklimi 23 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Sonsuz Mutluluk Yeri: Cennet | Hadis İklimi 26 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Güzel Ahlak Nişanesi: İyiliği Emretmek I Hadis İklimi 26 Haziran 2023 | 62. Bölüm
İyiliği Emir Kötülükten Nehiy I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Helal Kazanç" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Faiz" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Alışveriş" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Cami I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
İslam'da Komşu Hakkı I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Kadir Gecesi" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Oruçluyu İftar Ettirmenin Sevabı I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "İstiğfar" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Hadis- Şeriflerde "Zekat" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Ramazan Orucu I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Korku ve Ümit Arasında Yaşamak I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Berat Gecesi" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Efendimizin (SAV) dilinden dualar | Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Hadisi-i Şeriflerde Dua I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Miraç" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Dua" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Sözün En Güzelini Söylemek I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Üç aylar ve Receb ayı I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Edeb I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Riya I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Yeme İçme Adabı I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Peygamberimizin (s.a.v.) Yeme - İçme Adabı İle İlgili Tavsiyeleri I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Yolculuk I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Hadislerle amel ederken nelere dikkat edilmelidir? I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde İlmin Üstünlüğü I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Hadisi Şeriflerde "İlmin Üstünlüğü" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Arabuluculuk" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Allah'ın Kulunu Sevmesi" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Hadis-i Şerifler Işığında Ailede Din Eğitimi I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Ailede Din Eğitimi I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Ailenin Geçimi" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Cömertlik" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Gece Namazı Kılmanın Fazileti I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde "Bid'atlardan Sakınmak" I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Güzel Ahlak I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Kanaat ve Tokgözlülük I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Yetim ve Kimsesizleri Korumak I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Falcılık ve Kahinlik I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Kadınlara İyi Davranmak I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Merhametli Olmak I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Ana-Babaya İyilik I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Sünnetin dinde bağlayıcılığı I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Rüya I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Hayırlı İşlere Koşmak I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Zilhicce Orucu I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Veda Haccı I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Hac I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Takva I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Murakebe I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Doğru Sözlülük I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Hz. Musa İle Hz. Hızır Kıssası I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Hz. Peygamberimiz'in (SAV) Sabrı Tavsiyesi I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde Sabır I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Tövbe I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Hadis-i Şeriflerde tövbe I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Hadis-i Şerifler ışığında niyetin önemi I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Sıhhat ve hüküm açısından hadis I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Niyetin Müslümanlar için önemi I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Hadis ve sünnet I Hadis İklimi 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Hadis-i Şeriflerde Kabir Ziyareti

İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyareti neden yasaklandı?

İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyareti neden yasaklandı? Kabir ziyaretinde hangi sureler okunmalı? Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi
00:35 Hadis-i şeriflerde "Kabir Ziyareti"
02:08 İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyareti neden yasaklandı?
10:10 Kadınlar kabirleri ziyaret edebilir mi?
12:45 Kabir ziyaretleri nasıl olmalı?
20:55 Hayattayken mezar yeri almak caiz mi?
30:27 Hz. Peygamberimiz (SAV) kabristana gittiği zaman nasıl davranırdı?
42:18 Kabir ziyaretinde hangi sureler okunmalı?
45:53 "Karacaahmet" / Necip Fazıl Kısakürek

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