Hadis-i Şeriflerde Kabir Ziyareti

İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyareti neden yasaklandı?

İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyareti neden yasaklandı? Kabir ziyaretinde hangi sureler okunmalı? Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hadis İklimi

00:35 Hadis-i şeriflerde "Kabir Ziyareti"

02:08 İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyareti neden yasaklandı?

10:10 Kadınlar kabirleri ziyaret edebilir mi?

12:45 Kabir ziyaretleri nasıl olmalı?

20:55 Hayattayken mezar yeri almak caiz mi?

30:27 Hz. Peygamberimiz (SAV) kabristana gittiği zaman nasıl davranırdı?

42:18 Kabir ziyaretinde hangi sureler okunmalı?

45:53 "Karacaahmet" / Necip Fazıl Kısakürek