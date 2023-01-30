Sözün En Güzelini Söylemek I Hadis İklimi

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 44. bölümüyle yayında... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle... Hadis İklimi programında bu hafta "Güzel Sözün Önemi" konuşuldu.
00:00 Hadis İklimi
05:00 Hadis-i Şeriflerde "Sözünde Durmak"
12:30 İyiliği devam ettirmenin fazileti
18:00 Hadis-i Şeriflerde "İyiliği Devam Ettirmek"
30:00 Hadis--i Şeriflerde "Güzel Söz Söylemek"
35:00 Hz. Muhammed (S.A.V.) güzel söze verdiği önem
42:00 Hadis-i Şeriflerde "Güler Yüzlü Olmak"