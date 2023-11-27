Hadis-i Şeriflerde "Hamd ve Şükür" I Hadis İklimi
Bu bölümde İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla Allah'tan gerektiği gibi korkmanın önemi konuşuldu.
Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 75. bölümüyle sizlerle...
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle... Hadis İklimi programında bu hafta "Allah'tan gerektiği gibi korkmanın önemi" konuşuldu.
00:00 Hadis İklimi
02:00 Hadis-i Şeriflerde "Hamd ve Şükür"
04:30 Allah'ın kulu zikretmesi nasıl olur?
09:30 İnsanın Allah'ı zikretmesi hangi yollarla gerçekleşir?
14:15 Derin bir saygıyla nimet sahibinin iyiliğini anmak: Şükür
18:15 Müslüman hayatında tefekkürün yansımaları: Hamd ve Şükür
29:00 Hamd ve şükür arasındaki fark nedir?