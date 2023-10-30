Hadis-i Şeriflerde "İhlas ve Niyet" | Hadis İklimi

Bu bölümde İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül ile ihlas ve niyetin önemi konuşuldu.

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 71. bölümüyle sizlerle... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle... Hadis İklimi programında bu hafta "İhlas ve Niyetin Önemi" konuşuldu.

00:00 Hadis İklimi

02:00 Hadis-i Şeriflerde "İhlas ve Niyet"

21:00 "Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır" Hadis-i Şerif

40:00 Hadis-i Şeriflerde "İhlas ve Niyet"