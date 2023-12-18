Hadis-i Şeriflerde "Kur'an-ı Kerim" | Hadis İklimi

Bu bölümde İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül ile insanlığıa gönderilen en büyük mucize, Kur'an-ı Kerim'in önemi konuşuldu.

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 78. bölümüyle sizlerle... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle... Hadis İklimi programında bu hafta "İnsanlığa gönderilen en büyük mucize: Kur'an-ı Kerim" konuşuldu.

00:00 Hadis İklimi

02:00 İnsanlığa gönderilen en büyük mucize: Kur'an-ı Kerim

04:00 Hadis-i Şeriflerde "Kur'an-ı Kerim"

07:00 Kur'an'ın Allah kelamı olması ne demek?

16:20 Müslümanlar için hidayet rehberi: Kur'an-ı Kerim

38:00 Hadis-i Şeriflerde "Kur'an-ı Kerim"

42:00 Müslümanların ilahi kılavuzu: Kur'an-ı Kerim