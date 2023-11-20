Hadis-i Şeriflerde "Allah Korkusu" | Hadis İklimi

Bu bölümde İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla Allah'tan gerektiği gibi korkmanın önemi konuşuldu.

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 74. bölümüyle sizlerle... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle... Hadis İklimi programında bu hafta "Allah'tan gerektiği gibi korkmanın önemi" konuşuldu.

00:00 Hadis İklimi

03:00 Allah'tan kimler korkar?

09:30 Allah'tan gerektiği gibi korkmak

24:00 Hadis-i Şeriflerde "Allah Korkusu"

38:00 Allah'tan gerektiği gibi korkmak

42:00 Hadis-i Şeriflerde "Allah Korkusu"