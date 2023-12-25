Hadis-i Şeriflerde Zikir | Hadis İklimi

Bu bölümde İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla ayet ve hadislerde Allah'ı zikretmenin fazileti konuşuldu.

Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 79. bölümüyle sizlerle... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle... Hadis İklimi programında bu hafta "Kulun gafletten ve nisyandan kurtuluşu: Zikir " konuşuldu.

00:00 Hadis İklimi

02:00 Kulun gafletten ve nisyandan kurtuluşu: Zikir

03:00 Kur'an'da zikir kavramı

06:00 Allah'ın varlığını ve birliğini kalbinde hissetmek: Zikir

11:30 Allah'ı zikretmenin türleri

15:15 Allah'ın kulu anması ne anlama geliyor?

24:00 Ayet ve hadislerde Allah'ı zikretmenin fazileti

29:00 Hadis-i Şeriflerde "Zikir"

33:15 Hz. Peygamberimizin zikir hususunda verdiği tavsiyeler