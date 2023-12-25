Hadis-i Şeriflerde Zikir | Hadis İklimi
Bu bölümde İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla ayet ve hadislerde Allah'ı zikretmenin fazileti konuşuldu.
Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program... Hadis İklimi 79. bölümüyle sizlerle... Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle... Hadis İklimi programında bu hafta "Kulun gafletten ve nisyandan kurtuluşu: Zikir " konuşuldu.
00:00 Hadis İklimi
02:00 Kulun gafletten ve nisyandan kurtuluşu: Zikir
03:00 Kur'an'da zikir kavramı
06:00 Allah'ın varlığını ve birliğini kalbinde hissetmek: Zikir
11:30 Allah'ı zikretmenin türleri
15:15 Allah'ın kulu anması ne anlama geliyor?
24:00 Ayet ve hadislerde Allah'ı zikretmenin fazileti
29:00 Hadis-i Şeriflerde "Zikir"
33:15 Hz. Peygamberimizin zikir hususunda verdiği tavsiyeler