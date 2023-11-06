Dini Bir Kavram Olarak İhlas ve Niyet | Hadis İklimi

Hadis İklimi programında bu hafta "Dini Bir Kavram Olarak İhlas ve Niyet" konuşuldu.

Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle... Hadis İklimi programında bu hafta "Dini Bir Kavram Olarak İhlas ve Niyet" konuşuldu.

03:00 Dini bir kavram olarak ihlas ve niyet

06:00 Niyet bir Müslümanın konumunu nasıl değiştirir?

10:30 Hadis-i Şeriflerde "İhlas ve Niyet"

24:00 Amellerin ruhu olan ihlasın takvayla ilişkisi nedir?

26:00 Kalbin kötü duygulardan arındırılması nasıl mümkün olur?

39:00 İyilik yapma niyetinde olmanın hükmü nedir?