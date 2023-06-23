Hac İbadetinin Farzları ve Şartları Nelerdir? I Hadis İklimi
Sünnetin dinde bağlayıcılığının önemine dikkat çekecek bir program...
Hadis İklimi, Muhammet Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumu, İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün katkılarıyla sizlerle...
00:00 Hadis İklimi
01:05 Hadis-i şeriflerde "hac"
1:47 İslam'ın 5 şartından "hac"
06:00 Hac kimlerin üzerine farz?
11:38 Haccın Müslümanlar için fazileti
19:40 Hac ibadetinin çeşitleri neler?
27:02 Hac ibadetinin farzları ve şartları nelerdir?
36:07 Hac her sene neden tekrarlanmaz?
37:57 Hacdan kimler günahsız olarak döner?
41:27 Bir evlat anne babası için haccedebilir mi?
43:58 Beytullah'ta Ben / Cengiz Numanoğlu