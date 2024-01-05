Dr. Sait Başer'in Hayat Hikayesi -1 | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Dr. Sait Başer, kendi hayat hikayesinden, yaşam yolculuğundan bahsetti.

Dr. Sait Başer, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Dr. Sait Başer bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Dr. Sait Başer Yüzler ve İzler'de

04:00 Biz bu dünyaya şahit olmaya mı geldik?

10:30 Sait Başer'in akademik hayatı nasıl başladı?

25:00 Sait Başer zamanın dilini nasıl tanımlar?

51:00 Dr. Sait Başer Yüzler ve İzler'de

01:05:00 Her tarif aynı zamanda bir tahrif mi?

01:16:00 İlme adanmış bir ömür: Dr. Sait Başer