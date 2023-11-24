Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın hayat hikayesi I Yüzler ve İzler

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Yüzler ve İzler'de hayat hikayesini anlatıyor.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Mecit Oyar'ın sunumuyla Yüzler ve İzler yeni bölümüyle sizlerle...

03:40 İlme Adanmış Bir Ömür

16:25 "İlmi, İctimai ve Siyasi Anlamda Çok Dolu Bir Gençlik Geçirdim"

21:45 İlme Adanmış Bir Ömür

27:00 "Bir Banyo Odasını Yaparak 'Lise Davamız' Dergisini Çıkardık"

28:45 "Kavgayla Değil, İlimle İlerlemeyi Tercih Ettim"

32:20 "Kimliğiniz Üniversiteden Sonra Şekilleniyorsa, Kimliksizsinizdir"

35:20 "Tesadüf Yoktur, Karşılaşmalar İlahidir"

40:00 Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç Yüzler ve İzler'de

46:55 İlme Adanmış Bir Ömür

51:30 Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç Yüzler ve İzler'de

56:32 "Devlet Görevine Talip Olma, Devlet Kapını Çalarsa Naz Etme"

58:33 "Hayatın Anlamını Arayan Felsefe, İslam'ın İçerisinde Tasavvuf Adını Almıştır"

59:45 "Felsefe Dine Getirilen Bir Yorumdur"

01:02:15 "Doğu'da Bilgelik Yazıya Geçirilmez, Kalpten Kalbe Nakledilir"

01:06:55 "Tasavvufi Düşüncenin Dini ve Fikri Temelleri"

01:14:35 "Hoşgörülü İslam Anlayışının Temelinde Anadolu Erenlerinin Nefesi Vardır"

01:17:15 Gelenek ve Modern Tasavvuf arasında Fark Var Mı?

01:19:00 Modernite İnsan Hayatını Nasıl Etkiledi?

01:20:20 "Gelenek, Usta ve Çırak İlişkisiyle İlerler"

01:21:10 Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç Yüzler ve İzler'de

01:28:12 "Rasyonalitede Rahmet ve Merhamet Yoktur"

01:31:05 İlme Adanmış Bir Ömür