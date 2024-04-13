Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak | İlim ve İrfana Adanmış, Mücadelelerle Geçmiş Bir Hayat...

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın İlim Yolculuğu Nasıl Başladı?

Yaşantısıyla, mücadelesiyle, eserleriyle zihinlere kazınan, gerçek bir dava ve mücadele adamı Sadık Albayrak'ın hayatı belgesel oldu. Defalarca mahkemelerde yargılanan, yaşamı boyunca inandığı değerlerden ve davasından vazgeçmeyen, zulme uğrayanların hayatını yazmak boynumun borcu diyerek büyük bir aşk ve heyecanla ilim dünyasına hizmete devam eden mütefekkir, gazeteci-yazar Sadık Albayrak "Yüzler ve İzler" programına konuk oldu.

00:00 Yüzler ve İzler

03:30 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak Yüzler ve İzler'de

10:53 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın İlim Yolculuğu Nasıl Başladı?

25:00 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın İmam Hatip Yılları

30:00 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne Giriş Serüveni

41:20 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın Vaizlik Görevine Atanma Hikayesi

48:13 Sadık Albayrak Sultanahmet Camii Vaizi Olduğunda Gazetelerde Nasıl Yer Aldı?

53:00 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'a Hz. Yusuf Rolü Teklif Edildiğinde Tepkisi Ne Oldu?

58:38 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Necip Fazıl Kısakürek ile Nasıl Tanıştı?

01:04:45 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın Yazarlık Yolculuğu Nasıl Başladı?

01:24:43 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın Gazetecilik Serüveni Nasıl Başladı?

01:34:14 Fikirlerinden Yargılanan Sadık Albayrak Cezaevinde Neler Yaşadı?

01:37:50 Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" Eseri