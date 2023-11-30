Nihat Hatipoğlu'nun Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Yüzler ve İzler'de....

04:30 İlme adanmış bir ömür: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

06:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu nasıl bir ailede dünyaya geldi?

34:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu , babası Haydar Hatipoğlu'nu anlatıyor?

40:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Mısır'daki eğitim yılları

55:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Mısır Hatıraları

01:18:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Yüzler ve İzler'de...