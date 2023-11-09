Prof. Dr. Bekir Karlığa | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa ilim yolculuğunu anlattı.

Prof. Dr. Bekir Karlığa, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Bekir Karlığa da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Mecit Oyar'ın sunumuyla Yüzler ve İzler yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

07:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın mücadelelerle dolu ilim yolculuğu

11:00 İlme adanmış bir ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa

17:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa Yüzler ve İzler'de

27:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın Urfa medreselerindeki tedrisat hayatı

39:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın mücadelelerle dolu ilim yolculuğu

44:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın ilim yolculuğunda Diyarbakır medreseleri

01:05:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın Kral Faysal'a mektubu

01:11:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın felsefe ile tanışması