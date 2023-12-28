Prof. Dr. İsmail Durmuş | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Prof. Dr. İsmail Durmuş, kendi hayat hikayesinden, yaşam yolculuğundan bahsetti.

Prof. Dr. İsmail Durmuş Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. İsmail Durmuş da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

03:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. İsmail Durmuş

18:00 "Hayatın zorlu şartları bizi okumaya teşvik etti"

27:00 "İstanbul'da olmak bir okulda bulunmak gibidir"

58:00 "İstanbul'da kalabalıklar içinde yalnız kalabiliyorsun"

01:30:00 "Arapça öğrenmede hafızlığımın büyük katkısı oldu"