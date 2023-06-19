Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler

Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in hayat hikayesi...

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Hamdi Döndüren da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

01:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof Dr. Hamdi Döndüren

28:00 Hamdi Döndüren'in Necip Fazıl Kısakürek ile Hatıraları