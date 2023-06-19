VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler 19 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Dursun Ali Tökel'in Hayat Hikayesi I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Prof. Dr. Şinasi Gündüz I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Hasan Tahsin Feyizli I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Prof. Dr. Ramazan Şeşen I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Yusuf Ziya Kavakçı I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Prof. Dr. Salih Tuğ I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Av. Serkan Bayram I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Ramazan Kutlu I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 65. Bölüm
İlyas Dökmetaş I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Ulvi Alacakaptan I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa Tahralı I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Selahaddin Eş Çakırgil I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Cevat Akşit I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Mehmet Kemiksiz I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Mustafa Demirci I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Mustafa Fayda I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Resul Aydemir I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Naoki Yamamoto I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Alim Kahraman I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 52. Bölüm
İrfan Gündüz I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Dursun Gürlek I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Alev Erkilet I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Dursun Ali Erzincanlı I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Ekrem Keleş I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Hüsrev Hatemi I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Ali Rıza Temel I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Salih Selman I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Nazif Tunç I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Nazif Tunç I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Rabia Chrıstıne Brodbeck I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Recep Demirkaynak I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Prof. Dr. İsmail Kara I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Najla Tammy Kepler I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Dursun Çiçek I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Muhammed Tayyip Elçi I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Ali Ural I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Hüseyin Kayapınar I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Emrullah Hatipoğlu I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Emrullah Hatipoğlu I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Hasan Aycın I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Hasan Aycın I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Mustafa Akgül I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Sami Özer I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Mustafa Karataş I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Ahmed Şahin I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Saliha Erdim I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Mazlum Kiper I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Timsal Karabekir I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Süleyman Berk I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Senai Demirci I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Nurullah Genç I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Nurullah Genç I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Ömer Tuğrul İnançer I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Ersin Nazif Gürdoğan I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Eşref Ziya Terzi I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Bahadır Yenişehirlioğlu I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Ahmet Yenilmez I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Mesut Uçakan I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Bestami Yazgan I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 8. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Kemal Belgin I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Tuluyhan Uğurlu I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Özdemir Erdoğan I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Erhan Afyoncu I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 3. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 2. Bölüm
İsmail Hakkı Aydın I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler

Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in hayat hikayesi...

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Hamdi Döndüren da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

01:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof Dr. Hamdi Döndüren

28:00 Hamdi Döndüren'in Necip Fazıl Kısakürek ile Hatıraları

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