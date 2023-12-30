Hattat Yusuf Sezer | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Hattat Yusuf Sezer, kendi hayat hikayesinden, yaşam yolculuğundan bahsetti.

Hattat Yusuf Sezer, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Hattat Yusuf Sezer'de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

01:00 Hattat Yusuf Sezer kimdir?

14:00 Yusuf Sezer'in Hattat Hamit Aytaç ile tanışma hikayesi

46:00 Hattat Yusuf Sezer'in hat anısı

01:04:00 Hat yazılarını okumanın belli bir yöntemi var mı?