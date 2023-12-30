VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Dr. Sait Başer | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 82. Bölüm
Nihat Hatipoğlu - 2 | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 81. Bölüm
Nihat Hatipoğlu'nun Hayat Hikayesi - 1 | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 80. Bölüm
Nihat Hatipoğlu'nun Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 79. Bölüm
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın hayat hikayesi I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 78. Bölüm
İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 77. Bölüm
Prof. Dr. Bekir Karlığa | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 76. Bölüm
Prof. Dr. Kenan Gürsoy | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 75. Bölüm
Prof. Dr. Hamdi Döndüren'in Hayat Hikayesi | Yüzler ve İzler 19 Haziran 2023 74. Bölüm
Dursun Ali Tökel'in Hayat Hikayesi I Yüzler ve İzler 10 Haziran 2023 73. Bölüm
Prof. Dr. İsmail Durmuş | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 72. Bölüm
Prof. Dr. Şinasi Gündüz I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 71. Bölüm
Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 70. Bölüm
Hasan Tahsin Feyizli I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 69. Bölüm
Prof. Dr. Ramazan Şeşen I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 68. Bölüm
Yusuf Ziya Kavakçı I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 67. Bölüm
Prof. Dr. Salih Tuğ I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 66. Bölüm
Av. Serkan Bayram I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 65. Bölüm
Ramazan Kutlu I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 64. Bölüm
İlyas Dökmetaş I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 63. Bölüm
Ulvi Alacakaptan I Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 62. Bölüm
Hattat Yusuf Sezer | Yüzler ve İzler 30 Aralık 2023 61. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa Tahralı I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 60. Bölüm
Selahaddin Eş Çakırgil I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 59. Bölüm
Cevat Akşit I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 58. Bölüm
Mehmet Kemiksiz I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 57. Bölüm
Mustafa Demirci I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 56. Bölüm
Mustafa Fayda I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 55. Bölüm
Resul Aydemir I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 54. Bölüm
Naoki Yamamoto I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 53. Bölüm
Alim Kahraman I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 52. Bölüm
İrfan Gündüz I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 51. Bölüm
Dursun Gürlek I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 50. Bölüm
Alev Erkilet I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 49. Bölüm
Dursun Ali Erzincanlı I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 48. Bölüm
Ekrem Keleş I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 47. Bölüm
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 46. Bölüm
Ali Rıza Temel I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 44. Bölüm
Salih Selman I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 43. Bölüm
Nazif Tunç I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 42. Bölüm
Nazif Tunç I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 41. Bölüm
Rabia Chrıstıne Brodbeck I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 40. Bölüm
Recep Demirkaynak I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 39. Bölüm
Prof. Dr. İsmail Kara I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 38. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 37. Bölüm
Mehmet Fatih Çıtlak I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Najla Tammy Kepler I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 35. Bölüm
Dursun Çiçek I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 34. Bölüm
Muhammed Tayyip Elçi I Yüzler ve İzler 05 Eylül 2023 33. Bölüm
Ali Ural I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 32. Bölüm
Hüseyin Kayapınar I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 31. Bölüm
Emrullah Hatipoğlu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 30. Bölüm
Emrullah Hatipoğlu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 29. Bölüm
Hasan Aycın I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 28. Bölüm
Hasan Aycın I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 27. Bölüm
Mustafa Akgül I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 26. Bölüm
Sami Özer I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 25. Bölüm
Mustafa Karataş I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 24. Bölüm
Ahmed Şahin I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 23. Bölüm
Saliha Erdim I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 22. Bölüm
Mazlum Kiper I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 21. Bölüm
Timsal Karabekir I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 20. Bölüm
Süleyman Berk I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 19. Bölüm
Senai Demirci I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 18. Bölüm
Nurullah Genç I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 17. Bölüm
Nurullah Genç | Yüzler ve İzler 26 Eylül 2023 16. Bölüm
Ömer Tuğrul İnançer I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 15. Bölüm
Ersin Nazif Gürdoğan I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 14. Bölüm
Eşref Ziya Terzi I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 13. Bölüm
Bahadır Yenişehirlioğlu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 12. Bölüm
Ahmet Yenilmez I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 11. Bölüm
Mesut Uçakan I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 10. Bölüm
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 9. Bölüm
Bestami Yazgan I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 8. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 7. Bölüm
Kemal Belgin I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 6. Bölüm
Tuluyhan Uğurlu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 5. Bölüm
Özdemir Erdoğan I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 4. Bölüm
Erhan Afyoncu I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 3. Bölüm
İhsan Süreyya Sırma I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 2. Bölüm
İsmail Hakkı Aydın I Yüzler ve İzler 15 Ağustos 2023 1. Bölüm

Hattat Yusuf Sezer | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Hattat Yusuf Sezer, kendi hayat hikayesinden, yaşam yolculuğundan bahsetti.

Hattat Yusuf Sezer, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu.

Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Hattat Yusuf Sezer'de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

01:00 Hattat Yusuf Sezer kimdir?

14:00 Yusuf Sezer'in Hattat Hamit Aytaç ile tanışma hikayesi

46:00 Hattat Yusuf Sezer'in hat anısı

01:04:00 Hat yazılarını okumanın belli bir yöntemi var mı?

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