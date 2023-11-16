İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa | Yüzler ve İzler
Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa Anadolu'dan Paris'e ilim yolculuğunu anlattı.
Prof. Dr. Bekir Karlığa, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Bekir Karlığa da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Mecit Oyar'ın sunumuyla Yüzler ve İzler yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Yüzler ve İzler
02:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa
09:15 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa
15:00 Bekir Karlığa'nın "Fi Zilali'l Kur'an" Tefsirini Tercüme Hikayesi
18:45 Anadolu'dan Paris'e Bir İlim Yolculuğu
27:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa
50:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa
01:02:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa'da Belgesel Projesi fikri nasıl oluştu?