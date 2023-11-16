İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Karlığa Anadolu'dan Paris'e ilim yolculuğunu anlattı.

Prof. Dr. Bekir Karlığa, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Bekir Karlığa da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti. Mecit Oyar'ın sunumuyla Yüzler ve İzler yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa

09:15 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa

15:00 Bekir Karlığa'nın "Fi Zilali'l Kur'an" Tefsirini Tercüme Hikayesi

18:45 Anadolu'dan Paris'e Bir İlim Yolculuğu

27:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa

50:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Bekir Karlığa

01:02:00 Prof. Dr. Bekir Karlığa'da Belgesel Projesi fikri nasıl oluştu?