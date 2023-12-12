Nihat Hatipoğlu'nun Hayat Hikayesi - 1 | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu televizyon dünyası ile nasıl tanıştı?

16:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Yüzler ve İzler'de...

21:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu televizyon dünyasında nasıl başarılı oldu?

36:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ilmi hayatı ve eserleri

53:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Yüzler ve İzler'de...

01:03:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun hayalini kurduğu üniversite modeli

01:06:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitede yaşadığı hatıralar

01:14:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu siyasete neden girmedi?