Nihat Hatipoğlu'nun Hayat Hikayesi - 2 | Yüzler ve İzler

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Kabe'yi ilk gördüğünde duası ne oldu?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Vav TV ekranlarında kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

03:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu

11:00 "Şöhret ateşten gömlek" mi?

46:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Yüzler ve İzler'de...