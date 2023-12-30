Prof. Dr. Kenan Gürsoy | Yüzler ve İzler

Bu bölümde Prof. Dr. Kenan Gürsoy, kendi hayat hikayesinden, yaşam yolculuğundan bahsetti

Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Kenan Gürsoy da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Kenan Gürsoy

1:20:00 Kenan Gürsoy'un Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev alması

1:28:00 Kenan Gürsoy Vatikan Büyükelçisi olarak neler yaşadı?