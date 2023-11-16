Güven Toplumu Oluşturmanın Temel İlkeleri | Kürsü
Bu bölümde Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu ile güven toplumunun oluşumunda gereken temel değerler konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
00:00 Kürsü
03:00 İslam'da can ve mal güvenliği
09:15 Güven toplumunun oluşumunda gereken temel değerler
11:45 İslam toplumunun dayandığı temel ilkeler
18:15 Güven toplumu oluşturmanın temel ilkeleri
26:00 İslam'ın insan hayatına verdiği önem