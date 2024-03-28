Hz. Peygamber Müslüman Bilincini İnşa Ederken Nasıl Bir Yol İzledi? | Kürsü
Müslümanların Medine'de Gayrimüslimler İle İlişkisi Nasıldı?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle sizlerle!
00:00 Kürsü
00:56 Kutsal Belde Medine-i Münevvere
02:47 Müslümanlar İçin Medine Neden Önemlidir?
09:00 Hz. Peygamber'in Evs Ve Hazrec İle Görüşmesi Nasıl Gerçekleşti?
10:10 Yesrib "Medine-i Münevvere" İsmi Nasıl Aldı?
18:30 Hz. Peygamber'in Medine'ye Yerleşme Süreci
20:21 Ensar Ve Muhacirin Örnek Kardeşlik İlişkisi
24:11 Mescid-i Nebevi Müslümanların Hayatında Nasıl Bir Öneme Sahipti?
26:31 Müslümanların Medine'de Gayrimüslimler İle İlişkisi Nasıldı?
29:30 Hz. Peygamber Medine'de Sosyal Hayatı Canlandırmak İçin Neler Yaptı?
33:40 Mescid-i Nebevi Müslümanların Hayatında Nasıl Bir Öneme Sahipti?
42:30 Hz. Peygamber Müslüman Bilincini İnşa Ederken Nasıl Bir Yol İzledi?