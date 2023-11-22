İslam'ın Barışa Verdiği Değer Ve Önem I Kürsü
İslam'ın barış dini olmasının Kur'anî temelleri...
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
02:50 İslam'ın Barışa Verdiği Değer Ve Önem
04:50 İslam'da Barış Kavramı
06:15 İslam'da Evrensel Barış Mesajları
10:50 Hz. Muhammed'in (SAV) Toplumsal Barışa Verdiği Önem
25:15 Barış Toplumu Nasıl Temin Edilir?
26:35 Barış Toplumu Nasıl Tesis Edilir?
33:35 İnsan Doğa İle Barış İçinde Nasıl Yaşar?
37:55 İslam'ın Barış Dini Olmasının Kuran Temelleri