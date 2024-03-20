Müslüman Olmanın Alameti: Namaz | Kürsü
Çeşitli müjdelerle anılan namazın hikmetleri nelerdir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de yayında!
02:00 Hz. Peygamber'in İki Gözümün Nuru Olarak Nitelediği İbadet: Namaz
07:00 Müslüman Olmanın Alameti: Namaz
08:30 Namaz Kılmanın Hikmeti ve Faziletleri
14:00 Kalpteki Bir İmanın Tezahürü: Namaz
18:15 Çeşitli Müjdelerle Anılan Namazın Hikmetleri Nelerdir?
21:00 Mü'minin Miracı: Namaz
29:00 Müslüman Olmanın Alameti: Namaz
37:00 Çeşitli Müjdelerle Anılan Namazın Hikmetleri Nelerdir?
41:00 Abdestli Bulunmanın Müslüman İçin Önemi Nedir?