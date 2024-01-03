İyilerle Birlikte Olmak Bize Nasıl Bir Katkı Sağlar? I Kürsü
Herhangi bir davranışın iyi veya kötü olduğunu nasıl anlayabiliriz?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
01:00 Herhangi Bir Davranışın İyi Veya Kötü Olduğunu Nasıl Anlayabiliriz?
06:45 Müslüman, İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmak İçin Neler Yapmalıdır?
14:20 İyilerle Birlikte Olmak Bize Nasıl Bir Katkı Sağlar?
23:52 Kötülükleri Ortadan Kaldırırken Nasıl Bir Yöntem İzlemeliyiz?
30:12 Kötülüğü Engellemek İyilik Yapmaktır
34:42 Kötülükleri Ortadan Kaldırmak Bir Müslüman İçin Neden Önemlidir?
38:12 Fert Olarak Her Kötülüğü Ortadan Kaldırmakla Sorumlu Muyuz?
44:00 Bir Başkasının Yaptığı Kötülüğe Karşı Tavrımız Nasıl Olmalıdır?