İyilerle Birlikte Olmak Bize Nasıl Bir Katkı Sağlar? I Kürsü

Herhangi bir davranışın iyi veya kötü olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...

01:00 Herhangi Bir Davranışın İyi Veya Kötü Olduğunu Nasıl Anlayabiliriz?

06:45 Müslüman, İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmak İçin Neler Yapmalıdır?

14:20 İyilerle Birlikte Olmak Bize Nasıl Bir Katkı Sağlar?

23:52 Kötülükleri Ortadan Kaldırırken Nasıl Bir Yöntem İzlemeliyiz?

30:12 Kötülüğü Engellemek İyilik Yapmaktır

34:42 Kötülükleri Ortadan Kaldırmak Bir Müslüman İçin Neden Önemlidir?

38:12 Fert Olarak Her Kötülüğü Ortadan Kaldırmakla Sorumlu Muyuz?

44:00 Bir Başkasının Yaptığı Kötülüğe Karşı Tavrımız Nasıl Olmalıdır?