Hz. Peygamber'in İnşa Ettiği Güven Toplumu I Kürsü
Güvenli bir toplumun oluşmasında imanın rolü nedir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" Vav TV'de yayında!
00:00 Kürsü
01:45 Hz. Peygamber'in İnşa Ettiği Güven Toplumu
05:15 Güven Toplumu Oluşturmanın Temel İlkeleri Neler?
11:25 Güven Toplumu Nasıl Kurulur?
13:22 Hz. Peygamber'in Örnekliğinde "Güven ve Sadakat"
23:35 Güven Toplumunun İnşasında Hz. Peygamber'in Rolü
26:30 Güven ve İman İlişkisi
29:05 Güvenli Bir Toplumun Oluşmasında İmanın Rolü Nedir?
34:00 İslam'da Doğru ve Güvenilir Olmanın Önemi
40:50 Yalanın Kişi ve Topluma Verdiği Zararlar
45:25 Güven Toplumu Oluşturmanın Temel İlkleri