Hz. Peygamber'in İnşa Ettiği Güven Toplumu I Kürsü

Güvenli bir toplumun oluşmasında imanın rolü nedir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" Vav TV'de yayında!

00:00 Kürsü

01:45 Hz. Peygamber'in İnşa Ettiği Güven Toplumu

05:15 Güven Toplumu Oluşturmanın Temel İlkeleri Neler?

11:25 Güven Toplumu Nasıl Kurulur?

13:22 Hz. Peygamber'in Örnekliğinde "Güven ve Sadakat"

23:35 Güven Toplumunun İnşasında Hz. Peygamber'in Rolü

26:30 Güven ve İman İlişkisi

29:05 Güvenli Bir Toplumun Oluşmasında İmanın Rolü Nedir?

34:00 İslam'da Doğru ve Güvenilir Olmanın Önemi

40:50 Yalanın Kişi ve Topluma Verdiği Zararlar

45:25 Güven Toplumu Oluşturmanın Temel İlkleri